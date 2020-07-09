66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011

عدد الوفيات وصل إلى 36

سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 10:21 PM

عدد الوفيات وصل إلى 36

66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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