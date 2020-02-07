نائب الرئيس اليمني: استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ينسف كل جهود السلام

خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح؛ اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأكّد محسن؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ينسف كل جهود السلام، وفي مقدمتها تفاهمات استوكهولم، منوهاً إلى الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والمنازل الآهلة بالسكان، وآخرها الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها، أمس الأول، أحد منازل المدنيين النازحين بمحافظة مأرب.

وجدّد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والحرص على تخفيف المعاناة عن اليمنيين.

وحثّ المسؤول اليمني المجتمع الدولي على إدانة هذه الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بدعم من إيران، والعمل بما يخفّف من أزمة المدنيين ومعاناتهم.