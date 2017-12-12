حائل .. إزالة 130 مطباً صناعياً غير مطابق للمواصفات

"الرشيدي": جارٍ العمل على إزالة المزيد منها بالمنطقة

أقرّت لجنة السلامة المرورية بحائل إزالة 130 مطباً صناعياً، تمّ تنفيذها بطريقة غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح مدير إدارة صيانة الطرق بأمانة حائل, المهندس سلطان الرشيدي؛ أن هناك المزيد من تلك المطبات, وجارٍ العمل على إزالتها.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس وأعضاء لجنة المشاريع بالمجلس البلدي بحائل، مع مدير إدارة صيانة الطرق بأمانة حائل؛ لمناقشة موضوع المطبات الصناعية بشوارع المدينة, حيث توصل المجلس والأمانة إلى توصيات عدة, أهمها اقتصار تنفيذ المطبات الصناعية على ما جاء به نصاً في لائحة النظام عند الإنشاء, وأن يتم تطبيق المواصفات اللازمة عند إنشاء مطب صناعي جديد، أو استبدال مطب قديم.

وأقرّ الاجتماع بضرورة تحسين وضع المطبات الصناعية، إضافة إلى مخاطبة الأمانة لتنفيذ التوصيات وعمل دراسة لبعض المواضيع وإعادتها إلى المجلس.