"البيئة" تبدأ الكشف عن بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية

من خلال مشروع بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، بتنفيذ مشروع "الكشف عن بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية" يوم الأحد الموافق 22/ 12/ ١٤٣٩ه‍، بسوق الخضار بالعزيزية بـمنطقة الرياض.

وذكرت الوزارة أن الكشف مستمر لمدة ثمانية أيام، ويتم بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة؛ حيث سيتم سحب ٤٠٠ عينة فقط بواقع ٥٠ عينة يومياً من أصل ألفي عينة.

وقالت: المشروع يشمل جميع أسواق بقية مناطق المملكة؛ حيث تم تخصيص عدد من الأيام بحسب عدد العينات لكل منطقة بشكل تتابعي بدءاً من منطقة الرياض.

يُذكر أن الوزارة وقّعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع؛ بهدف التأكد من خلوّ المنتجات الزراعية من بقايا المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.