وكيله تواجد بالرياض.. هل اقترب الإيطالي "جيوفينكو" من "الهلال"؟

تقارير إعلامية: الزعيم عرض دفع 10 ملايين يورو مقابل ثلاثة مواسم

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو (32 عامًا) لا يزال ينتظر عرضًا لتجديد تعاقده مع ناديه الكندي تورنتو.

وبحسب صحف إيطالية عديدة فإن مفاوضات مكثفة تدور بين اللاعب ووكيله من ناحية ومسؤولين هلاليين؛ لإتمام الصفقة.

ووفقًا للصحف فإن عرض الهلال تضمن توقيع اللاعب لثلاثة مواسم مع دفع مبلغ 10 ملايين يورو لناديه الكندي.

وقالت: إن النادي الكندي لم يتلقَّ حتى الآن عرضًا رسميًّا من الهلال، وإن كل المفاوضات تدور بين اللاعب ووكيله والنادي السعودي، لافتة إلى أن الهلال كان يخطط لضم بابو غوميز لاعب أتلانتا الإيطالي، وإن النادي السعودي عرض 12 مليون يورو، لكن إدارة النادي الإيطالي رفضت.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الساعات القليلة الماضية بأن وكيل اللاعب تواجد في الرياض مؤخرًا لإتمام عملية التفاوض وينتظر أن يكون هو الصفقة القادمة للزعيم.