إلى مطار جازان.. هذا الدوار يطلب حلًّا.. اختناقات وزحام وحوادث تَصادم يومية

مَطالب بتوسعات وتحويل مسارات أو مشاريع جديدة تُقلّص الحالة في حيز الموقع

مع عودة الدراسة، اشتد الزحام في دوار شهير بجازان يُدعى دوار الحناوي، وتجددت المطالبات بحلول جذرية لمعاناة سالكيه من قِبَل الجهات المسؤولة.

ويعتبر دوار الحناوي، واحدًا من الدوارات التي تكتظّ بالمركبات؛ كونه يقسم المركبات لعدة اتجاهات من بينها القادمين من محافظة أبو عريش، بالإضافة إلى أنه أحد الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالله بجازان.

ويشهد الدوار -صباح كل يوم- اكتظاطًا بالمركبات وتعرقلًا لحركة السير، كما تتعرض بعض المركبات لحوادث تصادم داخل الدوار؛ مما يزيد الزحام، وسط مطالبات بعمل توسعات أو تحويل مسارات أو مشاريع جديدة لتقليص الزحام في ذلك الموقع.