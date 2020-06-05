الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

جميعها لمواطنين قادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصاً فقط يخضعون للعلاج، و299 شخصاً آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابتهم.

وسجّلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفاً و27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في مدينة ووهان، بوسط الصين أواخر العام الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 01:37 PM

جميعها لمواطنين قادمين من الخارج

الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصاً فقط يخضعون للعلاج، و299 شخصاً آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابتهم.

وسجّلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفاً و27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في مدينة ووهان، بوسط الصين أواخر العام الماضي.

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