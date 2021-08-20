"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة

أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران حتى 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.