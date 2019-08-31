"أخضر الطاولة" يشارك في نهائيات آسيا بمنغوليا للناشئين

يصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر الأحد الموافق 1/ 9/ 2019 إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1– 7 / 9/ 2019.

بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا والتي أقيمت بالأردن.

ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – الصين - اليابان – هونج كونج –الصين تايبيه – الهند – إيران – كازاخستان – كوريا – ماليزيا – منغوليا – الفلبين – سنغافورا – تايلاند – تركمانستان - كوريا الشمالية).

وضمّت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي وكل من اللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً متعب الجوهر.