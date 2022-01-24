"المرور": تعليمات مهمة للنقل المدرسي تحفظ سلامة الطلاب

بينها إرشادهم للنزول من الجهة اليمنى والعبور عند توقف المركبات

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بالتعليمات عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة؛ حفاظاً على سلامتهم وتقليلاً من نسب الحوادث.

وشدّد "المرور"، في إنفوجرافيك نشره على حسابه بتويتر، على ضرورة الالتزام بخطوات السلامة عند الوصول إلى المدرسة، منها: النزول من الجهة اليمنى، وعدم الاقتراب من المركبات وهي في حالة سير، وعبور الشارع عند توقف المركبة تماماً.