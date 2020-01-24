السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.