السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.

السكرتير الخاص أمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله زواج نجله عبدالله

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24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441 01:49 PM

السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.

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السكرتير الخاص أمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله زواج نجله عبدالله

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