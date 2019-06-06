شاهد.. "محافظ الدرب" يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر

دشن فعاليات معرض التوعية الصحية والمرسم الحر

رعى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مساء أمس، حفل عيد الفطر المبارك ضمن موسم عيد 1440، الذي نظمته لجنة التنمية السياحية في المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.



وفور وصول القحطاني إلى مقر الاحتفال بحديقة المملكة بالدرب دشن فعاليات معرض التوعية الصحية والعقلية، وركن البلاك لايت، والمرسم الحر.



وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير مكتب الدعوة والإرشاد الشيخ ياسر الأصم كلمة رفع خلالها تهاني وتبريكات أهالي المحافظة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، وأمير منطقة جازان ونائبه - حفظهم الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بموفور الصحة والعافية.



عقب ذلك ألقى الشاعر إبراهيم بن علي الشعبي قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد الحضور عرضًا استعراضيًّا لأطفال فرقة سما الروح بعنوان "فرحة عيد"، كما قدم أوبريت بعنوان "مساء الخير يا بلادي" من كلمات الشاعر حسن شبير، وألحان إبراهيم عبدالله، وأداء أحمد الحارثي وخلف الجبيري.