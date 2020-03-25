إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.