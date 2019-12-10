انطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020 بالرياض

تنظّمه "المالية" بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين

بدأت في الرياض، اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.