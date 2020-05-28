الأردن يعيد فتح دور العبادة ابتداءً من 5 يونيو

صلاة الجمعة لن تزيد على 10 دقائق

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس أمام المصلين ابتداءً من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي أنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس ابتداءً من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة".

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تعديل الحظر الشامل الذي يفرض كل يوم جمعة بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المساجد سيرًا على الأقدام وقت صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة: "كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة".

وبيّن أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد على 10 دقائق.