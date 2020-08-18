موت ما بعد الزفاف.. سقوط من منحدر جبلي يصرع عروسين بهروب

عند أخطر الطرق كان حادث المركبة الذي باشره "المدني" لانتشال جثتيهما

سقطت مركبة عروسين من أعلى منحدر جبلي بجبال الفقارة بمحافظة هروب في منطقة جازان، وذلك بعد عودتهما من حفل زفافهما، ما أدى إلى وفاتهما.

وكان السقوط من جرّاء وعورة الطريق الجبلي الذي يعد من أخطر الطرق بمحافظة هروب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث لانتشال جثتيهما.