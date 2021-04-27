"رمضان شهر الخير".. محاور إيمانية في لقاء لـ "التطويرية النسائية" بالحرم

افتراضياً بواقع ساعتين واستفادت منه ٤٠ متدربة.. و"اللحياني" تشيد بالتوجيهات

امتداداً لسلسلة الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية التي تقدمها الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية ممثلة في إدارة أكاديمية التدريب النسائية، أقامت الإدارة لقاءً توعوياً بعنوان: "رمضان شهر الخير".

وأفادت مديرة إدارة أكاديمية التدريب النسائية بـ"شؤون الحرمين"، منال بنت إبراهيم اللحياني؛ أن اللقاء المُقام افتراضياً عبر "زووم" كان من تقديم آمال بنت إبراهيم كمال؛ المجيزة في حلقات المسجد النبوي ورئيسة مجلس إدارة مقارئ التحبير التابعة للمقارئ القرآنية بالمركز الخيري للقرآن وعلومه بالمدينة المنوّرة.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، وهي: أطيب المجالس، وكلام الله هداية ونور، واستشعار نعمة الإيمان والهداية، وأهل القرآن أهل الله وخاصّته، وأعظم التوفيق، وأُقيم اللقاء بواقع ساعتين، واستفادت منه ٤٠ متدربة.

وتقدمت "اللحياني"؛ بالشكر والثناء للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ لحرصها على إقامة مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي تؤدي دوراً بارزاً في سير منظومة العمل النسائي للوكالة على أكمل وجه.