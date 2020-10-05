لن يكون للجميع.. بريطانيا: لقاح "كورونا" سيكون فقط لكل المعرضين للخطر

"بينغهام": دون سن الـ18 خارج المعادلة.. للبالغين فقط لمن هم فوق الخمسين

تعتزم بريطانيا إعطاء الألوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، عند توفر اللقاح للمسنين والعاملين المعرضين للعدوى، دون تنظيم حملة تلقيح لجميع السكان، حسب مسؤولة عن الملف في الحكومة.

وقالت كايت بينغهام، التي عيّنتها الحكومة في الربيع الماضي رئيسة لمجموعة العمل المكلفة بالتلقيح ضد وباء كورونا، لصحيفة "فاينانشل تايمز"، أنه لن تكون هناك أي حملة تلقيح عامة.

وأوضحت في المقابلة التي نشرتها الصحيفة مساء الأحد على موقعها الإلكتروني: "إننا بحاجة فقط لتلقيح كل المعرضين للخطر".

وأضافت: "يتحدثون عن الوقت اللازم لتلقيح جميع السكان، لكن هذا خطأ. لن يكون هناك تلقيح لمن هم دون 18 عامًا من العمر. سيكون ذلك لقاحًا للبالغين فقط، لمن هم فوق الخمسين من العمر، وبصورة خاصة للعاملين الطبيين وموظفي دور الرعاية للمسنين والأكثر عرضة".

وتخطت المملكة المتحدة الأحد عتبة 500 ألف إصابة بينها أكثر من 42 ألف وفاة، وهي تسجل -على غرار بلدان أوروبية أخرى- عودة لانتشار الفيروس ما حمل السلطات على فرض قيود جديدة، وزاد من الترقب للقاح.

وبحسب "إ ف ب" حجزت الحكومة البريطانية عشرات ملايين الجرعات من اللقاحات التي تطور عبر برامج أبحاث مختلفة الآن؛ خاصةً برنامج جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، دون أن يُعرف بعدُ ما إذا كان سيتوصل فعلًا إلى لقاح.