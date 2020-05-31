بالفيديو.. تجمعات مخالفة أمام "جوازات الرياض" ومغردون يطالبون بتعقبهم

قد تتحول لبؤر تنشر الفيروس ويصعب السيطرة في القضاء عليها

أظهر فيديو متداول من أمام مبنى جوازات منطقة الرياض اليوم، تجمّعاً لمراجعين على مسافات متقاربة دون أي احترازات واشتراطات صحية، البعض منهم وهم قلة يرتدون كمامةً وقفازاً قد يُعيدون ارتداءهما مرات أخرى.

ورصد الفيديو تلك التجمعات المخالفة والتي لا تعبأ أو تهتم بالاشتراطات الصحية، ولا تلتزم وتتقيد بالإجراءات لمنع انتشار كورونا، فيما طالب مغردون المديرية العامة للجوازات لتعقب هذه التجمعات وتنظيمها ومنعها من الانتشار بهذه الطريقة؛ تطبيقاً لإجراءات الحد من تفشي كورونا، أم ستتحول تلك التجمعات لبؤر تنشر الفيروس، قد يصعب السيطرة في القضاء عليها. ويشكل الانتشار بهذه الطريقة وأمام مبنى دائرة حكومية خطورة بالغة من حيث إمكانية تفشي فيروس كورونا.

وقالت جوازات منطقة الرياض اليوم إنها بدأت في استقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة لحضورهم لدى الإدارات والفروع التابعة لها، بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"؛ ووفق لخطة عودة العمل لمقرات العمل الحكومي وتماشياً مع التدابير الوقائية، فإنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل موعداً مسبقاً.

وحثت جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإداراتها، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس وكرر مدير جوازات الرياض على أهمية الحصول على موعد مسبق لمن لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات الالكترونية.