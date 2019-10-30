إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بالمركز الوطني للعمليات الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، للرجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).



ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي: www.jobs.sa ؛ لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.