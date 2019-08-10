مشاهد فياضة ترصدها "سبق".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام

منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار

ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "سبق" لتصفحها أسفل الخبر.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 01:39 PM

منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار

مشاهد فياضة ترصدها "سبق".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام

محمد المواسي

بعثة المشاعر المقدّسة

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ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "سبق" لتصفحها أسفل الخبر.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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