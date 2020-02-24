مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"

بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.

مكتب إدارة البيانات الوطنية القطاع الحكومي والخاص القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات مبادرة ملف الأفراد

13

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 10:06 PM

بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه

مكتب إدارة البيانات الوطنية يعقد ورشة عمل لمبادرة "ملف الأفراد الموحد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,085

عقد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل مع (23) جهة ممثلة من القطاع الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأدوار ومسؤوليات المكتب وأدوار شركاء نجاحه، لتعريف القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات في المملكة.

كما قام المكتب بالتعريف عن أبرز مبادراته ومنها "مبادرة ملف الأفراد" والمكون من (970 ) حقلاً، والتي تعرف بيانات الأفراد (مواطن- مقيم- زائر ) بمقياس ومواصفات قياسية ومن مصدرها الصحيح، لتعزيز عملية دعم واتخاذ القرارات والتنمية الوطنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكتب إدارة البيانات الوطنية القطاع الحكومي والخاص القطاع التشريعي والتنظيمي والحوكمي للبيانات مبادرة ملف الأفراد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020