مدير شرطة النعيرية يدشن حملة "مكارم الأخلاق بتعاون" "الأمر بالمعروف"

دشن مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري بمكتبه فعاليات حملة "مكارم الأخلاق " بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني .
واستمع "المطيري " لشرح موجز عن الحملة وأهدافها وما تشتمل عليه من برامج توعوية تُعنى بأهمية التحلي بمكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة .
وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .
"الثبيتي" شدد على دور الشراكات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى التوعوي
دشن مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري بمكتبه فعاليات حملة "مكارم الأخلاق " بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني .
واستمع "المطيري " لشرح موجز عن الحملة وأهدافها وما تشتمل عليه من برامج توعوية تُعنى بأهمية التحلي بمكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة .
وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .