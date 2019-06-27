وزير الإسكان للراغبين بشراء المنازل: زوروا منصة البناء المستدام قبل أن تقدموا

قال عبر حسابه مغرداً: استفيدوا مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة

دعا وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، إلى زيارة منصة البناء المستدام، قبل الإقدام على الشراء؛ بهدف فحص المنزل والتأكد من جودته.

وقال مغردًا عبر حسابه في "تويتر": قرار تملّك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وتابع: ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة https://www.mostadam.sa .