"التحالف" يعلن:  تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف" إنه قام بتدمير 12 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها.
وأكد "تحالف دعم الشرعية باليمن" أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.
تدمير 12 آلية عسكرية للمليشيا ومقتل 108 من عناصرها
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف" إنه قام بتدمير 12 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها.
وأكد "تحالف دعم الشرعية باليمن" أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.