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قال: ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل

بالفيديو.. "الحصيني": المربعانية أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في السعودية

قال الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن المربعانية هي أول أيام الشتاء الفعلية هذا العام في #السعودية، وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في حديث "الحصيني" لقناة "الرسالة".

الفيديو

https://twitter.com/alresalahnet/status/1333788466170060806?s=20