رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة

ناقش تقدم المملكة للمستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكي

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة/مارتينا سترونغ.

وناقش الدكتور "العواد" خلال اللقاء تقدم المملكة للمستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأميركي للعام الثاني على التوالي، وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع هيئة حقوق الإنسان وسبل التعاون بين الجهتين في هذا المجال.

وأبرز "العواد" خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة في هذا المجال.