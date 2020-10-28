"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، تسجيل ٤١٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي ٣٤٦٠٤٧ حالة.





وقالت الوزارة أنه تم تسجيل ٤٣٣ حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي ٣٣٢٥٥٠ حالة ولله الحمد.





وأكدت "الصحة" تسجيل ١٩ حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٥٣٤٨ حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٨١٤٩ والحالات الحرجة ٧٦٩ حالة.