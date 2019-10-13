"السواحة" يعلن عن أضخم حزمة برامج متخصصة لصناعة الترفيه بالمملكة

قال: السعودية تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة عن إطلاق أضخم حزمة برامج متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز صناعة الترفيه الرقمي بالمملكة، وإطلاق شركات ريادية في قطاع الألعاب الإلكترونية عن طريق مسرعة أعمال متخصصة في الألعاب الإلكترونية وبرامج تدريبية نوعية في هذا المجال.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى صناعة الترفيه في الرياض إن هذه البرامج تأتي ضمن جهود تشاركية وتكامل بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية؛ بهدف اقتناص فرص هذا القطاع المتنامي.

وبين الوزير "السواحة" أن صناعة الترفيه شهدت تحوّلات كبيرة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بحجم بلغ أكثر من 8 تريليونات ريال سعودي، حيث يساهم التحول الرقمي والتقني بما نسبته 55% من إيرادات هذا القطاع.

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم سوق الألعاب الالكترونية وضمن أكبر 20 سوق عالمي، بحوالي 4.6 مليون لاعب نشط وحجم إيرادات بلغ نحو مليارين و 800 مليون ريال سعودي في العام 2018، الأمر الذي يستدعي استغلال الفرص الموجودة بالسوق من خلال العمل التكاملي بين كل الجهات المساهمة في صناعة الترفيه الرقمي.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة من الممكنات الرقمية التي تساعدها على الارتقاء بهذه الصناعة، بدءاً من البنية الرقمية، وانتهاء بمراكز الابتكار لتطويع التقنيات الناشئة وأكاديميات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إضافة إلى برامج دعم وتمويل المشاريع الريادية.