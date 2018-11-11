"أمانة جدة": معالجة 209 مواقع بعد هطول الأمطار وسَحْب 128 ألف م3

114 شارعًا داخليًّا تم تجفيفها من تجمعات المياه

قالت أمانة محافظة جدة إنها عالجت آثار مياه الأمطار التي هطلت أخيرًا في 209 مواقع، منها 31 نقطة حرجة، تم معالجتها بالكامل، في حين بلغت الشوارع الرئيسية التي باشرتها الفرق الميدانية حتى مساء أمس 64 شارعًا، إضافة لـ 114 شارعًا داخليًّا، تم تجفيفها من تجمعات المياه. وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة ما يزيد على 128 ألف م3.

وأشارت إلى أن جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم تتواصل بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة التي تشمل نقاطًا حرجة، وشوارع رئيسية وداخلية.

وأضافت بأن فِرق الاستكشاف التابعة للأمانة بدأت أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات المياه، فيما أدرجت خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار ٢٤ ساعة خلال الفترة الحالية والمقبلة لتغطية أي مواقع متأثرة، ومعالجتها وقائيًّا بمبيدات ذات أثر باقٍ، إضافة إلى تكثيف الأعمال في المواقع المناسبة لتوالد البعوض، مثل المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل ومحيط المنازل، وذلك باستخدام وسائل المكافحة المختلفة.