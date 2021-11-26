"بر الشرائع" تستقبل الجهات الراغبة في تنفيذ مشروع إفطار صائم لهذا العام

تقدمت (9) مؤسسات للإعاشة وتم فتح المظاريف بحضور جميع المنافسين

استقبلت جمعية البر الخيرية بالشرائع الجهات الراغبة في تنفيذ مشروع إفطار صائم لهذا العام 1443هـ بتقديم الوجبة الجافة والساخنة، حيث تقدم عدد (9) مؤسسات للإعاشة وتم فتح المظاريف في حضور جميع الجهات المتنافسة.



وتفصيلاً، أوضح مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة أن هذه الخطوة من الجمعية تأتي بعد اعتماد المشروع من مجلس الإدارة وفق الخطة الإستراتيجية للجمعية والاستعداد المبكر لتنفيذ المشروع.



وأفاد "سمارة" بأن عدد الوجبات المتوقع لهذا العام (200 ألف) وجبة وقال عضو مجلس الإدارة عطية الزهراني إن الجمعية لها خبرة سنين في تنفيذ هذا المشروع في الحرم المكي وجوامع ومساجد مكة المكرمة وكذلك على الأسر مما جعل الجمعية محل اهتمام ونظر المساهمين حيث تكرس الجمعية لهذا المشروع عدداً كافياً من المشرفين والموظفين والمتطوعين.