أهالي "صار مكة" يناشدون تنفيذ السفلتة.. منذ ربع قرن

طالبوا مسؤولي الأمانة بضرورة وسرعة الاهتمام بقريتهم

ناشد أهالي قرية "صار"، الواقعة في وادي نعمان بمكة المكرمة المسؤولين في أمانة العاصمة، ضرورة

سفلتة القرية، حيث مضى على معاملتهم نحو ربع قرن دون أن تحرك الأمانة ساكناً، حتى الآن.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": تعاني قرية صار الواقعة في وادي نعمان جنوب مكة المكرمة من عدم السفلتة، رغم وجود أكثر من 25 منزلاً في القرية، وتعتبر من القرى القديمة بمكة وتقع بمحاذاة طريق "الهدا- مكة".

وأشار الشاكون إلى أنهم تقدموا بمعاملة إلى أمانة العاصمة المقدسة في عام 1425، ولكنها لا تزال حبيسة الأدراج دون تنفيذ عملية السفلتة حتى الآن.

وطالبوا المسؤولين بضرورة الاهتمام بالقرية وتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة، على وجه السرعة أسوة بالقرى المجاورة.