"تعليم الرياض" تبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة

وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة التوزيع

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبدأ "الوهيبي" زيارته لمدرسة ابن الحاجب المتوسطة التقى فيها قائد المدرسة، والهيئة الإدارية والتعليمية للاطلاع على تجهيزات المدرسة وآلية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بآلية توزيع الكتب وكذلك الدراسة عن بعد.

كما شارك "الوهيبي" في توزيع المقررات الدراسية، مؤكداً لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

كما زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان وزارة الخارجية، حيث تفقّد استعدادات المدرسة لاستقبال أولياء الأمور والطلاب لاستلام المقررات الدراسية، وأكد للهيئة الإدارية والتعليمية المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية.