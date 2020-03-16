نبأ سار للجميع.. الكشف عن موعد أول جرعة تجريبية كلقاح لكورونا

بعدما أودى الفيروس بحياة نحو 6512 شخصًا في العالم منذ ظهوره

في خبر سارّ للعالم أجمع، سيتم الكشف اليوم الاثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"أسوشيتد برس"، أن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين؛ لأن التجربة لم تعلن بعد، كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تُموّل التجربة التي تُجرى بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بحسب مسؤولي الصحة العامة؛ فإن التحقق بشكل كامل من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا.

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا بحياة نحو 6512 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، كما سجلت نحو 169086 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.

إلا أن عدد الإصابات المشخصة لا يعكس الواقع بشكل كامل؛ إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس "كوفيد-19" تختلف بحسب البلد.