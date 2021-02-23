الفيصلي يحرم الاتحاد من تقصير المسافات مع المقدمة بتغلبه عليه بثلاثية

واصل فريق الفيصلي صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً وهذه المرة على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة صعد الفيصلي مركزين على جدول الترتيب حيث بات بالمركز العاشر برصيده 26 نقطة، بينما توقف العداد النقطي لفريق الاتحاد عند النقطة 32 بالمركز الرابع.



بدأ الاتحاد المباراة بضغط قوي حيث صنع العديد من الفرص على مرمى الفيصلي كان أولها بعد مرور دقيقتين فقط إثر تسديدة من عبدالرحمن العبود مرت إلى جانب القائم الأيمن وبعدها بست دقائق سنحت فرصة خطيرة للمحترف البرازيلي رومارينهو الذي توغل دخل منطقة الجزاء ليسدد فوق العارضة مضيعاً فرصة هدف محقق على فريقه.



وأثمر ضغط الاتحاد عن هدف التقدم في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي رومارينهو الذي اخترق منطقة الجزاء إثر تمريرة متقنة من فهد المولد وضعته بمواجهة المرمى لم يتوان في إيداعها في الشباك أقصى الجهة اليمنى لمرمى الحارس مصطفى ملائكة.



دخل الفيصلي الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعادل وضغط بشكل كبير على مرمى الاتحاد وكان قريباً في أكثر من مناسبة أن يعيد المباراة لنقطة البداية أبرزها تصويبة ألكسندر ميركل من على مشارف منطقة الجزاء حولها ببراعة الحارس غروهي لركلة ركنية (51) ثم حرم أحمد حجازي الضيوف من هدف محقق حينما تدخل نيابة عن الحارس لإبعاد رأسية جليرمي خارج المرمى (56)، عاد جليرمي مجدداً لتشكيل خطورة على مرمى الاتحاد عندما أرسل كرة رأسية أنقذها ببراعة الحارس (57).



وظهرت أفضلية الفيصلي مع مرور الوقت ونجحت محاولاته في تعديل النتيجة حينما نفذ لاعبوه جملة فنية مميزة تبادلوا خلالها الكرة قبل أن يمرر تفاريس كرة بينية مميزة وجدت هشام فايق الذي سددها زاحفة ارتطمت في طريقها نحو الشباك بقدم المدافع حمد آل منصور ليتغير مسارها وتستقر على يمين الحارس غروهي عند الدقيقة (73).



ولم يكد فريق الاتحاد يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثان بعد 9 دقائق بقدم جوليو تفاريس وهذه المرة إثر عرضية مميزة من ألكسندر ميركل وصلت عبرها الكرة إلى مسجل الهدف الذي حولها مباشرة داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم.



وفي الأنفاس الأخيرة للقاء أطلق ألكسندر ميركل رصاصة الرحمة في شباك الاتحاد بتسجيله الهدف الثالث بتصويبة ذكية على يسار الحارس غروهي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.