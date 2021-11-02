"الحج" تطرح 44 وظيفة إدارية شاغرة للتقديم

للرجال والنساء.. والتقديم بداية الشهر القادم

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى التقدم لشغل 44 وظيفة إدارية شاغرة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة "للرجال والنساء" بالمرتبة السادسة، وأن التقديم عليها سيكون من خلال موقع وزارة الحج والعمرة (http://www.careers.haj.gov.sa) اعتبارًا من تاريخ 2 – 15 /4/ 1443هـ، لمدة 14 يوماً.

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02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 12:35 PM

للرجال والنساء.. والتقديم بداية الشهر القادم

"الحج" تطرح 44 وظيفة إدارية شاغرة للتقديم

فهد الغبيوي

الرياض

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دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى التقدم لشغل 44 وظيفة إدارية شاغرة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة "للرجال والنساء" بالمرتبة السادسة، وأن التقديم عليها سيكون من خلال موقع وزارة الحج والعمرة (http://www.careers.haj.gov.sa) اعتبارًا من تاريخ 2 – 15 /4/ 1443هـ، لمدة 14 يوماً.

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