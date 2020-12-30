الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,232,843 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 334,029 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 12:36 AM

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,232,843 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 334,029 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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