مقتل 5 مصلين وخطف آخرين في هجوم على مسجد بنيجيريا

مواطنون قالوا إن المسلحين اختطفوا أكثر من 30 شخصًا بينهم الإمام

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد أن مسلحين قتلوا 5 مصلين، وخطفوا 18 في هجوم على مسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، فتح نحو 100 من لصوص الماشية على دراجات نارية النار على جماعة مسلمة في قرية "دوتسن جاري" النائية في منطقة مارو بينما كان السكان يؤدون صلاة الجمعة الأسبوعية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيهو إن "قُطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلين، واختطفوا 18 آخرين، بينهم الإمام". لكن السكان المحليين قالوا إن أكثر من 30 من المصلين خُطفوا.

وقال المواطن إبراهيم التين للوكالة إن المسلحين هاجموا المسجد بينما كان الإمام يلقي الخطبة، وأخذوا أكثر من 30 شخصًا، بينهم الإمام، بعد أن قتلوا 5 مصلين بالرصاص.

ويعد شمال غرب نيجيريا بؤرة للعصابات الإجرامية التي تدهم القرى، وتسرق الماشية، وتخطف من أجل الفدية، وتحرق المنازل بعد نهب الإمدادات الغذائية.

وتقيم العصابات بمعسكرات في غابة روجو التي تمتد عبر ولايات كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر، وتشن هجماتها من هناك.





وأخفقت عمليات نشر القوات ومحادثات السلام مع السلطات المحلية في إنهاء الهجمات.