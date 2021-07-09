100 قتيل وجريح حوثي.. جيش اليمن على بُعد كيلومترات من "البيضاء"

فيما قصفت المليشيا المدنيين بصواريخ بالستية بعد تكبّدها خسائر فادحة

مع استمرار الاشتباكات في محافظة البيضاء، أكد الجيش اليمني أن قواته تبعد كيلومترات قليلة عن مركز المحافظة اليمنية.

وأوضح العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني لـ"العربية الحدث" اليوم الجمعة، أن قوات الشرعية حققت انتصارات كبيرة في البيضاء وحررت 8 مديريات، مشددة على أن عملية استعادة البيضاء كاملة تتقدم بثبات.

خسائر فادحة

وأكد "الحاتمي" أن المليشيا الحوثية قصفت المدنيين بصواريخ بالستية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، أعلن أن الجيش استعاد بعض المواقع من الحوثيين شرق مديرية البيضاء، وكبد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

بالتزامن، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات، مستهدفة مواقع تمركز المليشيا في منطقة الدقيق بمديرية ذي ناعم غربي البيضاء.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت، فجر اليوم، على جبهة ذي ناعم غرب مدينة البيضاء؛ إثر محاولة الحوثيين شنّ هجمات مباغتة، إلا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة.

كما أفادت مصادر ميدانية لـ"العربية الحدث"، بسقوط 100 عنصر من المليشيا بين قتيل وجريح في الحازمية، وأوضحت مصادر عسكرية أن قرابة ستين قتيلاً سقطوا في تصدي مقاومة الحازمية لأعنف هجوم حوثي منذ فجر اليوم.

تحرير مناطق عدة

وكان الجيش اليمني أعلن قبل 3 أيام تحرير عدة مناطق في المحافظة، منها منطقة العادية آل مظفر ووادي ممدود بمديرية البيضاء.

كما أكد أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية ستواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا.

يشار إلى أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي: مأرب، وشبوة، وأبين، ولحج، والضالع، وإب، وذمار، وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

كما تضم 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للمليشيا الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.