"سكني": 37 ألف أسرة استفادت خلال فبراير الماضي.. بينها 11 ألفًا سكنت منازلها

البرنامج أعلن أسماء المستفيدين عبر تطبيقه

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 36.967 أسرة خلال شهر فبراير الماضي من مختلف الحلول والخيارات التي يوفرها، بينها 11.687 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري إلى 69.252 أسرة، منها 23.746 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام بلغت 12.640 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 14.109 أراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 25.933 أسرة، إضافة إلى نحو 16.570 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية وتطبيق "سكني" للهواتف، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونياً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم: "ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفًا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، فيما تتوزّع معظم هذه المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيه الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الميّار في جدة".

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، منوّهاً إلى أن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، لافتاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.