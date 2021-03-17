"التجارة" تستدعي 306 غسالات ملابس "HITACHI"

لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 306 غسالات ملابس "HITACHI"؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وقالت الوزارة إنه يجب التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وزارة التجارة استدعاء

7

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 01:33 PM

لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة

"التجارة" تستدعي 306 غسالات ملابس "HITACHI"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 4,413

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 306 غسالات ملابس "HITACHI"؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وقالت الوزارة إنه يجب التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة استدعاء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021