"التجارة" تستدعي 306 غسالات ملابس "HITACHI"

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 306 غسالات ملابس "HITACHI"؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وقالت الوزارة إنه يجب التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.وزارة التجارة استدعاء
لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 306 غسالات ملابس "HITACHI"؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وقالت الوزارة إنه يجب التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.