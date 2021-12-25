السفارة الأمريكية في الرياض تدين جريمة الحوثيين في جازان: هجوم مروّع

دعتهم إلى وقف هجماتهم المتهورة على المملكة والانخراط في الجهود الدبلوماسية

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، بشدة، الهجوم المروّع الذي شنّه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان، الذي أسفر عن استشهاد مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة مدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية: نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا المكلومة، ونتمنى للناجين من الهجوم الشفاء التام.

وأضافت: هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرّض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية.

وأردفت السفارة: ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على شعب المملكة العربية السعودية، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.