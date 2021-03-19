الكويت تدين اعتداء الحوثي الإجرامي على مصفاة تكرير البترول بالرياض

قالت إنه تهديد مباشر لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي وتحدٍّ للقوانين الدولية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيَّرة.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن تكرار هذه العمليات الإرهابية، وتصاعُد وتيرتها، واستهدافها المناطق المدنية والحيوية، لا تشكل تهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب، وإنما تمثِّل تهديدًا مباشرًا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتحديًا مباشرًا للقوانين الدولية والإنسانية.



وطالبت الخارجية الكويتية بإدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية، والعمل على وضع حد لها.



واختتمت البيان بتأكيد وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.