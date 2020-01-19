ألمانيا لم تدرج اسمي "السراج" و"حفتر" ضمن قائمة المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا

شملت زعماء 8 دول ووزيري خارجية أمريكا والإمارات والأمين العام للأمم المتحدة

لم تدرج الحكومة الألمانية اسمي قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فايز السراج، في القائمة الأساسية للمشاركين في مؤتمر برلين.

ونشر المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية قائمة لـ"المشاركين الدوليين في مؤتمر برلين حول ليبيا"، تشمل زعماء كل من روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، ومصر، عبد الفتاح السيسي، وإيطاليا، جوزيبي كونتي، وبريطانيا، بوريس جونسون، والجزائر، عبدالمجيد تبون، وجمهورية الكونغو، ديني ساسو نغيسو، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، ومدير الشؤون الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يان جيتشي.

كما تشمل هذه القائمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، وممثلين عن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وتحت هذه القائمة أشار المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية إلى أنه إضافة إلى ذلك قبل كل من السراج وحفتر "دعوة من قبل المستشارة الألمانية إلى برلين".

وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اجتماعين منفصلين مع حفتر والسراج.