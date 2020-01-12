يقظة رجل أمن بحائل تحيّد خطر شخص هدّد مركز "العش"

انقض على المشتبه به وكبّله قبل اقتياده للدورية

نجح رجل أمن من مركز شرطة الروضة (٨٠ كلم جنوب حائل)، في القبض على مواطن عشريني، مُشتبه بتهديده ظهر اليوم، لمنسوبي مركز قرية العش (٦٠ كلم جنوب حائل)، بعد أن تمكن من الدخول داخل مبنى المركز وأشهر سلاحاً أمام الموظفين وهرب.



وكانت عمليات الشرطة، قد تلقت بلاغاً بتهديد شخص لمنسوبي المركز بمسدس يحمله، قبل أن يفر بعد ذلك.

وباشرت دورية من مركز شرطة الروضة الموقع، وبالتحري والبحث اشتبه رجل الأمن بشخص مترجل مختبئ خلف أحد المحلات التجارية بالقرية، وباقترابه منه حاول الهروب، إلا أن رجل الأمن بادره بتضييق الخناق عليه، وبسرعة خاطفة انقض رجل الأمن على المشتبه به وأمسكه، فحاول مقاومة رجل الأمن، إلا أن الأخير أحكم القبض عليه، وطرحه أرضاً وكبّله، واقتاده إلى الدورية.

وأكد شهود عيان أن اليقظة العالية لرجل الأمن، الفرد حمد الحربي، وتضييقه الخناق على المُشتبه به في تهديد منسوبي المركز، حيّدت بعد توفيق الله من خطره، والقبض عليه في وقت قياسي، رغم اختبائه خلف أحد المحلات التجارية بزاوية أحد الجدران، التي يصعب كشفه منداخلها.

وذكرت مصادر أن المقبوض عليه يعاني من مرض نفسي، وبرفقته تقارير صحية، وأن المسدس الوارد لبلاغ العمليات ،اتضح أنه عبارة عن مسدس بلاستيك ، استخدمه المريض النفسي، لتخويف منسوبي المركز، لتسليمه مفاتيح مكاتب المركز، التي نجح بالحصول عليها، وبعد القبض عليه، أعاد المفاتيح بحضور رجل الأمن، للمسؤول عن المركز.