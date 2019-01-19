بعد الصلاة بالمسجد النبوي.. الرئيس الموريتاني يغادر المدينة

نائب أمير المنطقة وقائدها ومدير الشرطة كانوا في وداعه بالمطار

غادر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد عبدالعزيز، المدينة المنورة اليوم، بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع "ولد عبدالعزيز"، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل, ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني.

كما كان في وداعه، مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.