الهلال يسعى للتعاقد مع مهاجم أتلانتا الإيطالي

كشف موقع "sport.virgilio" الإيطالي أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني بابو جوميز مهاجم فريق أتلانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع إن جوميز يعد من أهم أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الإيطالي وهو مطلوب في عددٍ من الأندية خلال ميركاتو الصيف الحالي لكنه بنسبة كبيرة سيبقى مع أتلانتا الذي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن الهلال على استعداد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى راتب ضخم للمهاجم الأرجنتيني صاحب الـ31 عامًا".

وتابع: الهلال حاول ضم اللاعب في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتكلل بالنجاح.

يُشار إلى أن إدارة الهلال كانت قريبة خلال الانتقالات الشتوية الماضية من حسم صفقة لكن مغالاة نادي أتلانتا من خلال رفع قيمة الصفقة إلى 18 مليون يورو جعلت الهلال يتراجع عن إتمام الصفقة بعد أن عرض 15 مليون يورو.

ويلعب جوميز في مركز المهاجم الثاني وصانع ألعاب وجناح أيسر كما أنه يبلغ من العمر 30 عامًا ولديه عقد يربطه بالنادي الإيطالي حتى عام 2022.



وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي تبلغ قيمة اللاعب التسويقية 18 مليون يورو.