38 ألف موظف لتقديم "خدمات النقل "والبريد والشحن والإمداد للحجاج

منظومة تساهم بشكل كبير في تسهيل أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام

سخّرت المملكة 38.750 موظفاً، يعملون في سبعة قطاعات مختصة لتقديم خدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد والشحن والإمداد، ذلك وفق ما أوضحته الهيئة العامة للإحصاء ضمن سجل إحصاءات موسم حج 1440ه المنشورة على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1440هـ.

وتعد خدمات النقل والشحن والبريد والإمداد والخدمات اللوجستية بشكل عام من أهم الخدمات الرئيسة الخمسة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، وتساهم بشكل كبير في تسهيل أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام.

وعلى مستوى النقل الجوي والذي تُشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المتوقعة لنقل الحجاج 14.955 رحلة جوية، حيث تبلغ أعداد الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 8209 رحلةً.

ويبلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المعَدَّة لنقل الحجاج من وإلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة 6746 رحلةً، وقد بدأ 1435 موظفاً في مطار جدة و840 موظفاً في مطار المدينة المنورة العمل على مدار الساعة ابتداءً من أول شهر ذي القعدة بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج القادمين عن طريق الجو، ويستمر العمل حتى منتصف شهر محرَّم القادم.

وتشمل الخدمات المقدمة في المطارات المحافظة على سلامة الركاب القادمين، وتنظيم حركة الطائرات، ومراقبة أداء الأنظمة التقنية والكهربائية داخل المطارات، إضافة إلى الإشراف على وصول واستلام الأمتعة والمحافظة على النظافة للمرافق التابعة للمطارات، وتستقبل صالةُ الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ما يقارب 48 ألف حاجٍّ يوميّاً.

ويستوعب مُجمَّع صالات الحج والعمرة 3800 حاجٍّ في الساعة للقدوم، و3500 حاجٍّ في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار 7 آلاف راكبٍ في صالة القدوم، و12ألف راكبٍ في المناطق خارج الصالة، كما أن الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد 91 ألف حاجٍّ قادمٍ و84 ألف0 حاجٍّ مغادرٍ، وتتسع الصالات الحديثة لـ 312 رحلةً بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة.

وعلى صعيد النقل البحري الذي تشرف عليه الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، فإنه يعمل به 292 موظفاً في ميناء جدة الإسلامي يقومون على توفير التسهيلات لقدوم الحجاج، وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، وتجهيز المرافق المخصصة لخدمة واستقبال حجاج بيت الله الحرام منذ اللحظة الأولى لوصول السفينة ونزولهم إلى الميناء حتى مغادرتهم منه.

وقد بدأ الميناء باستقبال الحجاج القادمين عن طريق البحر ابتداءً من منتصف شهر ذي القعدة، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

وعلى مستوى النقل بواسطة الحافلات يبلغ عدد الرحلات المجدوَلَة من وإلى الحرم لخدمة نقل الحجاج بين المشاعر2.100.000 رحلة عبر 17.983 حافلة خلال أيام الحج، ويعمل 34.234 موظفاً وسائقاً ومشرفاً على عمليات نقل الحجاج بالحافلات من نقابة السيارات، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تعمل على وضع تنظيم يضمن تحديد مسؤولية سلامة السيارات التي تُستعمَل لنقل الحجاج، وتأمين المراقبة على عمليات نقلهم، والتأكد من تقديم أصحاب الشركات تعهداً يضمن صلاحية حافلاتهم للعمـل، والتأمين على جميع الحافلات، والتأكد من خضوع حافلات الشركات للفحص الفني وفحص السلامة بمحطات الفحص الدوري، والوقوف على مواقع شركات نقل الحجاج عن طريق الجوَلات الميدانية للكشف على الحافلات المجتازة للفحص الدوري بمحطات الفحص المعتمدة، وتشغيل نظام تسجيل الحافلات والمخالفات، وكافة بيانات الحافلات المعتمدة التي تشمل نوع الحافلة، ورقم رخصتها، ورقم الهيكل، وانتسابها إلى أي شركة، ومتابعة تشغيل الحافلات في المطارات والميناء والاستراحات على الطرق، ومراكز التوجيه والتفويج، ومَراكز المساندة، ومتابعة ترحيل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومراقبة أعطال الحافلات، ومباشرة الحوادث فورَ حدوثها، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة إتمام الإجراءات، والتأكد من توفُّر وكفاية اللوحات الإرشادية الدالة إلى مدن الحج، والتأكد كذلك من توفُّر مرشد لكل حافلة، والتنسيق مع المختصين في إرشاد الحافلات.

وفي مسار نقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فإن قطار الحرمين الشريفين ينظم يوميّاً 5 رحلات ذهابٍ إلى مكة المكرمة، و5 رحلات إيابٍ من المدينة المنورة، فيما يشتمل القطار على 4 محطات بإجمالي قوى عاملة بلغت 456 موظَّفاً وموظفة وهو يعمل على مدار العام.

وفي مجال الخدمات اللوجستية "البريد السريع، والشحن، والتخزين، والإمداد" المقدَّمة لضيوف الرحمن فيعملُ 494 موظفاً من مؤسسة البريد السعودي في 61 مكتباً بريديّاً في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، بمساندة 40سيارةً و72 دراجةً نارية، وتعمل المنظومة على مدار الساعة طيلةَ أيام الحج.

وتشمل الخدمات البريدية خدمة "طرود الحاج" الهادفة إلى الحد من الأوزان الإضافية، التي يضطر الحاج لحملها أثناء تنقله، كما تشمل الخدمات المقدمة للحجاج خدمة بيع سندات الهَدي والأضاحي في الحج بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدي والأضاحي عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء المملكة، أو الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وقد بلغ إجمالي الطرود البريدية التي تم إرسالها واستقبالها خلال موسم الحج الماضي من وإلى مكة 41.927 طرداً.