تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.