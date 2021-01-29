تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.
تونس فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص
سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.