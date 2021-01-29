تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص

سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.

تونس فيروس كورونا الجديد

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 01:50 AM

إجمالي الإصابات بلغ 204.351 والوفيات 6508 أشخاص

تونس تسجل 2028 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 204.351 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6508.

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تونس فيروس كورونا الجديد

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