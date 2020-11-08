هدايا بانتظار مستخدمي HUAWEI AppGallery وإمكانية الاسترداد النقدي عبر Jeeny

خلال حملة تستمر أسبوعين.. بدأت الخميس

في تعاون بين متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery وتطبيق Jeeny للجوال في الشرق الأوسط، تم تقديم خدمات متعددة، مثل النقل، ومعاملات تعبئة رصيد المحفظة المتكاملة، والتنقل.. وغيرها؛ لتزويد المستخدمين بفرصة الفوز بالهدايا والرحلات المجانية، والاسترداد النقدي حتى 1،000 ريال سعودي.

وتم دمج تطبيق Jeenyلحجز رحلات السيارات في منظومة خدمات "هواوي" للموبايل الشاملة. وهو متوافر للتنزيل الآن من متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery.

ويهدف التطبيق إلى تسهيل تنقل الأشخاص عبر تمكين المستخدمين من حجز رحلاتهم بطريقة موثوقة ودقيقة مع أسرع خدمات لحجز الرحلات.

يقدم تطبيق Jeenyتعبيرًا عن التزامه بالمستخدمين من عملاء "هواوي" فرصة الفوز بالهدايا، والاستمتاع بالرحلات المجانية والاسترداد النقدي.

وتستمر هذه الحملة لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الخميس 5 نوفمبر 2020.

وسيتم إدخال المستخدمين في سَحب؛ ليتمكنوا من الفوز بأحدث أجهزة هواوي، التي تشمل: ساعة HUAWEI WatchFit ، وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 ، وهاتف HUAWEI Y9a سعة 8GB+ 128GB، وهاتفHUAWEIP40 Pro+ 5G سعة 8GB + 256GB ، وحاسوب HUAWEIMateBook X 2020 i5 سعة 16GB + 512GB، مع شاشة قابلة للمس (باللون الفضي Mystic Silver). .

وتشمل الهدايا رحلة إلى ثلاث رحلات مجانية، إضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي بقيمة 500 ريال سعودي و1،000 ري السعودي.

وJeeny هو تطبيق الجوال الأحدث في قائمة متنامية من تطبيقات الهواتف الذكية الأساسية المتاحة للمستهلكين عبر متجر تطبيقات HUAWEIAppGallery ، ويوفر المزيد من الخيارات من حيث النقل والتنقل.

وتم دمج التطبيق في منظومة خدمات "هواوي" للموبايل الشاملة مع تطبيقات مثل HUAWEIMap وLocationKit لتوفير الموقع الدقيق عند حجز الرحلات وتتبع الموقع.. والمزيد.

ومتجر تطبيقات HUAWEIAppGallery هو منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي، وسرعان ما أصبح واحدًا من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، ويضم مجموعة واسعة من التطبيقات المحسنة لدمج قدرات الأجهزة والبرمجيات الفريدة من هواوي، وتوفير تجربة مستخدم مبتكرة.

ويكرس متجر تطبيقات HUAWEIAppGallery خدماته لتلبية الاحتياجات المتنوعة لدى 490 مليون مستخدم نشط شهريًّا في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

ووصل عدد تنزيلات تطبيقات المستخدم خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 261 مليار مرة؛ ما يؤكد نمو شعبية سوق التطبيقات هذه بين المستخدمين.

وانضم حتى الآن أكثر من 1.8 مليون مطور على مستوى العالم إلى منظومة خدمات "هواوي" للموبايل الشاملة، وتم دمج أكثر من 96 ألف تطبيق في HMS Core في جميع أنحاء العالم لتوفير تجارب أكثر تميزًا للمستخدمين.

وتتمثل إحدى الأولويات الأساسية لدى متجر تطبيقات HUAWEIAppGallery في تلبية الاحتياجات المتنوعة لدى المستخدمين بمختلف المناطق، وتزويدهم بخدمات التطبيقات ذات الصلة والجودة العالية.

وتعد "الاستراتيجية العالمية + المحلية" لمتجر تطبيقات HUAWEI AppGallery نهجًا مبتكرًا لجمع وتصنيف التطبيقات التي توفر للمستهلكين تجربة محسنة من خلال التركيز على التطبيقات المحلية الشائعة.

وتطبيق Jeenyبات متاحًا للتنزيل من متجر HUAWEI AppGallery من خلال الرابط الآتي: https://bit.ly/3pb9M31